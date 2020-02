Gazzetta - Milan, così Paquetà si svaluta: a Pioli il compito di valorizzare il talento di Lucas

Alla fine, Paquetà è rimasto al Milan. Solo per mancanza di alternative. O meglio, di vere offerte. Il Paris Saint-Germain non ci ha mai provato davvero, mentre la Fiorentina ha bussato per un prestito ma è stata respinta. Inevitabile la permanenza del brasiliano, che ora dovrà sgomitare parecchio per cambiare la sua situazione. E sarà una vera impresa.

SVALUTAZIONE - L’arrivo di Ibrahimovic, il cambio di modulo (con il passaggio al 4-4-2) e le nuove gerarchie hanno tolto spazio ed entusiasmo a Paquetà. La stoffa c’è, ma l’ex Flamengo resta un giocatore difficilmente collocabile nel nuovo sistema di gioco (non è un esterno e nemmeno un centrocampista centrale). Ma il Milan ha speso qualcosa come 38 milioni di euro per il suo cartellino e non può rischiare che si svaluti così rapidamente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a Pioli il compito di valorizzare il talento di Lucas.

DETERMINAZIONE - "Non c’è stata alcuna depressione. Sto bene e continuerò a dare il massimo per aiutare sempre il Milan", ha assicurato il ragazzo su Instagram. Da Milanello raccontano di un Paquetà concentrato e nuovamente determinato (gli allenamenti sono tornati intensi come quelli di un anno fa), ma lavorare al massimo potrebbe non bastare. Nel nuovo Milan rimodulato sulle caratteristiche di Ibra, infatti, non sembra esserci posto per un brasiliano troppo... brasiliano come Lucas.