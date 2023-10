Gazzetta - Milan, David primo nome per l'attacco: i rossoneri vogliono anticipare tutti. Il Lille chiede almeno 40 milioni

C'è ancora praticamente una stagione intera da giocare, ma in via Aldo Rossi sanno già che la prossima estate l'obiettivo numero uno sul mercato sarà un nuovo centravanti di livello. E il primo nome sulla lista del Milan è sempre quello di Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille che i rossoneri seguono già da diversi anni. Qualche mese fa il Diavolo aveva fatto un timido tentativo, ma i francesi hanno chiuso subito la porta.

NUOVO TENTATIVO - Il Milan, però, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, è pronto a riprovarci, stavolta con maggiore decisione. E non vorrebbe aspettare la prossima estate, ma vorrebbe anticipare tutti e far decollare la trattativa magari già a gennaio. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e per il momento non sembra esserci grosse possibilità di rinnovo. Rispetto alla scorsa estate, quando il Lille voleva 60 milioni di euro, ora la richiesta del Lille scenderà sicuramente, anche se i francesi chiederanno comunque almeno 40 milioni. Una cifra importante, ma sicuramente più accessibile per il Diavolo che sa bene di dover fare un investimento importante se vorrà portare a Milanello un grande centravanti per il presente e anche per il futuro.

GRANDI QUALITÀ - David non ha iniziato benissimo questa stagione (finora due reti in campionato e due in Conference League), ma sulle sue qualità non ci sono dubbi: è rapido, fa gol, ha il senso per l’assist, trova la porta con destro e sinistro. Il canadese ha poi solo 23 anni e quindi ha ancora ampissimi margini di crescita. A Milanello, poi, potrebbe ritrovare il suo ex compagno di squadra al Lille, Mike Maignan, con cui ha vinto uno scudetto.