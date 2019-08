Gazzetta - Milan, dilemma Suso: va o resta? Giampaolo non vuole cederlo, la società ha visto ieri il suo agente

La sua partenza sembrava essere scontata, ma le parole di Marco Giampaolo dopo l'amichevole contro il Manchester United hanno cambiato le carte in tavola: stiamo parlando di Suso, il cui futuro continua ad essere un bel dilemma a Casa Milan. Ieri pomeriggio, il suo agente Alessandro Lucci si è presentato ancora una volta nella sede rossonera di via Aldo Rossi per incontrare la dirigenza milanista, sintomo che il suo assistito non è stato ancora tolto dal mercato.

DIFFERENZA DI VEDUTE - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, c'è un'evidente differenza di vedute tra l'allenatore e i vertici di Casa Milan: il primo se lo vorrebbe infatti tenere stretto ("Dobbiamo tenere Suso, perché è un fuoriclasse e il Milan deve tenere i suoi giocatori più forti" le sue parole qualche giorno fa), mentre la società è più incline alla cessione. Per ora, da via Aldo Rossi, non è arrivata nessuna indicazione ufficiale sul futuro dello spagnolo, ma la sua partenza è e resta una possibilità. Sulle sue tracce, oltre alla Roma, ci sarebbe ora anche il Lione, come ha ammesso nelle scorse ore anche il suo presidente Aulas: "Suso è uno dei profili che stiamo seguendo".

SOSTITUTO TROVATO - In caso di addio di Suso, il Milan ha comunque già pronto il sostituto: si tratta di Angel Correa, giocatore dell'Atletico Madrid che il Diavolo segue ormai da diverse settimane. La trattativa con il club spagnolo, nonostante la differenza tra domanda e offerta resta importante, va avanti e anche nelle ultime ore ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Prima della chiusura del mercato c'è ancora tempo, ma in via Aldo Rossi sperano di risolvere il prima possibile il caso Suso, che continua ad essere in bilico tra la permanenza in rossonero e la cessione che permetterebbe al Milan di realizzare un'importante plusvalenza.