Gazzetta - Milan, domani Ibra a Milanello. E la prima da dirigente sarà contro Galliani

vedi letture

La "prima" di Zlatan Ibrahimovic da nuovo Senior Advisor di RedBird e del Milan non sarà stasera a Newcastle dove i rossoneri saranno impegnati nell'ultima gara della fase a gironi di Champions League: lo svedese è infatti atteso domani a Milanello dopo il ritorno della squadra milanista dall'Inghilterra.

ESORDIO CONTRO IL MONZA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che invece il debutto in tribuna nel nuovo ruolo in una gara ufficiale avverrà con ogni probabilità domenica a San Siro nella sfida di campionato contro il Monza. Una partita sempre speciale per tutti i tifosi rossoneri e in particolare per Adriano Galliani, attuale ad dei brianzoli e grande ex dirigente del Diavolo.

AGOSTO 2010 - Come non ricordarsi gli ultimi giorni del mese di agosto del 2010 quando Galliani volò a Barcellona per provare a portare proprio Ibrahimovic al Milan: "Non me ne vado finché non firmi" le parole dell'ex ad milanista in terra catalana. Alla fine l'affare andò in porto e così lo svedese iniziò la sua prima avventura in rossonero. A gennaio 2020 c'è stata poi la seconda esperienza da giocatore, mentre due giorni fa è stata ufficializzata il suo ritorno al Milan, stavolta da dirigente.