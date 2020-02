Gazzetta - Milan, domani nuovi esami per Gigio ma c'è ottimismo. In caso di stop, fiducia in Begovic

Oltre al rammarico per i due punti lasciati per strada, il Milan è tornato da Firenze anche con un po' di preoccupazione per l'infortunio di Gianluigi Donnarumma, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo a causa di un problema alla caviglia. In realtà, la distorsione sembra di lieve entità e quindi in casa rossonera si respira ottimismo in vista delle prossime partite.

NUOVI TEST PER GIGIO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che domani Gigio si sottoporrà a nuovi esami per verificare le condizioni della sua caviglia e capire se potrà tornare subito ad allenarsi o se dovrà fermarsi qualche giorno per recuperare. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma se eventualmente Donnarumma fosse costretto a restare ai box il Milan sarebbe comunque in ottime mani con Asmir Begovic.

CHE ESORDIO - A Firenze, il portiere bosniaco, arrivato a Milanello a gennaio in prestito dal Bournemouth per prendere il posto di Reina, si è fatto trovare pronto già dopo 37 secondi dal suo ingresso in campo, deviando un pericoloso colpo di testa di Chiesa. Nel finale, dopo aver quasi parato il rigore di Pulgar, Begovic ha salvato nuovamente la porta rossonera con un ottimo riflesso su una conclusione da due passi di Caseres. Insomma, niente male come esordio, peccato solo che non siano arrivati anche i tre punti.