Gazzetta - Milan, è il giorno del raduno a Milanello. Scaroni: "Continuiamo nel nostro percorso di crescita, tutti insieme"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia oggi ufficialmente la stagione 2023-2024 del Milan con il consueto raduno a Milanello. Come spesso accade negli ultimi anni, il gruppo non sarà al completo, anzi mancheranno gran parte dei titolarissimi che avranno qualche giorno in più di vacanza visto che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, ma è sempre un momento speciale quello del ritrovo nel Centro sportivo di Carnago dopo le vacanze. Sarà una prima volta particolare anche perchè non ci saranno Paolo Maldini e Frederic Massara, mentre c'è grande curiosità per vedere alcun dei nuovi acquisti come Loftus-Cheek, Sportiello e Romero.

RIPARTENZA CON ENTUSIASMO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, rilasciate alla Rosea: "Ripartire con una nuova sfida è sempre un’emozione. Vedo grande entusiasmo da parte di tutti, con unità di intenti e obiettivi comuni. Ci sarò anche io per augurare un grande 'in bocca al lupo' a mister Pioli e ai giocatori che sono già rientrati". Come sempre, a Milanello sono attesi tanti tifosi milanisti: "Sono felice che i nostri tifosi possano riabbracciare la propria squadra, e sono impressionato dalla grande risposta per la campagna abbonamenti, la migliore degli ultimi anni. Abbiamo veramente dei sostenitori meravigliosi. Continuiamo nel nostro percorso di crescita, tutti insieme".

IL PROGRAMMA - Il programma della giornata prevede alle 14.30 la prima conferenza stampa di Stefano Pioli che presenterà la nuova stagione, mentre alle 17 ci sarà il primo allenamento con la classica partitella. La squadra rossonera si allenerà a Milanello fino al 21 luglio, poi volerà negli Stati Uniti per la tournée e le tre grandi amichevoli contro Real Madrid, Juventus e Barcellona: "Sarà un periodo di preparazione intenso - dice Scaroni -. È un tour molto importante, sia perché siamo la squadra italiana più amata negli Stati Uniti, sia perché incontreremo squadre di livello mondiale" è il pensiero di Scaroni. Il primo giorno di scuola del Milan è alle porte e come sempre sarà un'emozione particolare.