Gazzetta - Milan, fattore Z: l'opportunità Zaniolo e il ritorno di fiamma di Ziyech

La sessione invernale del calciomercato sta volgendo al termine e, in Italia, si cerca ancora il grande colpo. Maldini ha dichiarato chiuso il mercato del Milan già prima della partita di Coppa Italia con il Torino ma la Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di due opportunità di mercato che starebbero facendo tornare la dirigenza rossonera sui propri passi e tentare un affondo: Nicolò Zaniolo e Hakim Ziyech.

Opportunità

Il club rossonero ha sempre detto di voler stare in guardia nel caso in cui si fossero materializzate opportunità di mercato. Quella di Nicolò Zaniolo sembra proprio una di queste. La rosea oggi in edicola approfondisce la pista Nicolò Zaniolo che negli ultimi giorni si è fatta sempre più forte. I problemi di un'eventuale trattativa tra Milan e Roma sarebbero da scrivere alle voci formula e costo del cartellino. Lo stipendio del giocatore, infatti, non dovrebbe essere un problema qualora Zaniolo dovesse sbarcare a Milano sponda rossonera. Il sondaggio che è stato fatto dalla dirigenza rossonera secondo la Gazzetta, considerando che il calciatore sarà in scadenza nel 2024, è quello di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. La Roma non sarebbe per nulla convinta di questa soluzione dal momento che il giocatore deve essere venduto e dunque preferirebbe, se deve prestarlo, di farlo con un obbligo certo e sicuro di riscatto. Anche le cifre dell'operazione sembrano distanti tra domanda e offerta: i giallorossi vogliono monetizzare il più possibile e sanno che in Premier League ci sarebbero club disposti a soddisfarli, andando anche vicini ai 35 milioni di valutazione del club. In tutto questo, nelle ultime ore, si aggiunge anche una questione legata alla classifica: perché la Roma dovrebbe vendere a una diretta concorrente per la Champions League?

Azione di disturbo

La Gazzetta dello Sport, però, questa mattina propone anche un'altra indiscrezione di mercato, anche questa legata a un calciatore su cui il Milan era già piombato in passato: Hakim Ziyech. Il Mondiale in Qatar ha rivitalizzato il marocchino e ha rialzato le sue quotazioni anche agli occhi dell'allenatore del Chelsea Graham Potter che lo sta impiegando con maggiore continuità. Il Milan, secondo la rosea, avrebbe riaperto i contatti con l'entourage del giocatore nelle ultime ore. Il problema rimane stesso dell'estate ed è l'esatto opposto rispetto a Zaniolo: per il Chelsea non ci sarebbero problemi a cedere il giocatore in prestito con diritto e il nodo più grosso è costituito dall'ingaggio alto, 6 milioni. Un eventuale ingaggio di Ziyech garantirebbe al giocatore ovviamente un posto da titolarissimo sulla destra dove sostituirebbe il duo Messias-Saelemaekers. Secondo la rosea, però, questo ritorno di fiamma sul giocatore del Chelsea potrebbe anche essere considerata un'azione di disturbo da parte del Milan nei confronti proprio della Roma che, per rimpiazzare un'eventuale partenza di Zaniolo, aveva sondato il terreno proprio per Ziyech.