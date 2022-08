Gazzetta - Milan, finalmente De Ketelaere: oggi primo allenamento, sabato vuole debuttare a Vicenza

MilanNews.it

Dopo mesi di trattativa, il lieto fine è finalmente arrivato: ieri il Milan ha infatti ufficializzato l'acquisto dal Bruges di Charles De Ketelaere, da tempo primo grande obiettivo di Paolo Maldini e di Frederic Massara per rinforzare la trequarti rossonera. Toccherà a lui far fare il salto di qualità al reparto offensivo milanista che ha bisogno di un giocatore in grado di assicurare un certo numero di gol e di assist.

PRIMO ALLENAMENTO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dopo aver svolto ieri le visite mediche di rito e aver firmato il suo nuovo contratto di 5 anni con il Diavolo a circa 2,5 milioni di euro a stagione, oggi De Ketelaere sarà per la prima volta a Milanello dove incontrerà Stefano Pioli e svolgerà il suo primo allenamento con la sua nuova squadra. Sarà una giornata speciale per il giovane trequartista belga che indosserà il 90, la stesso numero scelto dal connazionale Lukaku all'Inter.

DEBUTTO A VICENZA? - Per giocare la sua prima partita in maglia rossonera, Charles non vorrebbe aspettare il 13 agosto contro l'Udinese nell'esordio del Milan in campionato, ma il suo obiettivo è debuttare già sabato nell'ultima amichevole estiva sul campo del Vicenza. E' questa la sua speranza e ovviamente anche quella di tutto il popolo milanista che non vede l'ora di godersi il suo piccolo gioiellino. Dipenderà dalla sua condizione e dalla scelta di Pioli di buttarlo o meno subito nella mischia.