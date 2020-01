Gazzetta - Milan, Florentino obiettivo per la mediana: ma il Benfica spara alto e chiede 50 milioni

Dopo un portiere (Begovic), un difensore (Kjaer) e un attaccante (Ibrahimovic), il Milan potrebbe regalare a Pioli anche un centrocampista. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi hanno individuato l’obiettivo: si tratta di Florentino Luis, talento in forza al Benfica. Si torna, dunque, alla linea verde e al progetto giovani tanto caro a Elliott e Gazidis.

VALUTAZIONE - Il ragazzo ha già avuto modo di mostrate le sue grandi qualità in Portogallo, attirando su di sé l’interesse delle altre squadre europee. Ma strapparlo al club di Lisbona non sarà facile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il Benfica dà una valutazione altissima del suo gioiello: 50 milioni di euro. Il Milan, stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, avrebbe presentato una richiesta di prestito da trasformare in acquisto definitivo solo in un secondo momento.

SCONTENTO - Il Benfica ha sparato alto, ma la volontà del giocatore e il rischio che possa svalutarsi rimanendo in panchina (l’arrivo di Julian Weigl ha tolto spazio proprio a Florentino) potrebbe spingere i vertici lusitani ad abbassare le pretese. Occhio, dunque, agli ultimissimi giorni di mercato in cui tutto può accadere.