Gazzetta - Milan, Gattuso di nuovo sotto osservazione: il club gli conferma la fiducia, ma saranno decisive le prossime gare

Ci risiamo: la posizione di Rino Gattuso torna ad essere traballante dopo il derby perso domenica, un po' com'era successo in seguito ai tre pareggi di fila contro Cagliari, Atalanta e Empoli. Il tecnico milanista torna così a vivere giornate complicate e, dopo quello di Antonio Conte, c'è un nuovo fantasma che aleggia sulla sua testa, cioè quello di Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero attualmente senza panchina.

NESSUN CONTATTO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che comunque per ora non c'è stato ancora nessun contattato tra le parti, ma in caso di ribaltone l'ex Bologna, Napoli e Nazionale potrebbe essere il primo nome della lista. Per Gattuso saranno decisivi i prossimi risultati, anche se non c'è una vera e propria dead line da parte della società di via Aldo Rossi, la quale ha ribadito la fiducia al tecnico, ma si aspetta subito una reazione già domani sera contro il Betis Siviglia in Europa League.

SERVONO RISULTATI - Il derby non ha lasciato l'amaro in bocca solo per la sconfitta, ma soprattutto per la prestazione del Milan: a Leonardo e Maldini non sono infatti piaciuti l'atteggiamento della squadra e alcune sostituzioni di Gattuso. In questa stagione, per il club rossonero sarà fondamentale arrivare in Champions League e quindi non si possono lasciare altri punti per strada. Gattuso ha dalla sua l’appoggio della grande maggioranza della squadra milanista, ma ora servono i risultati per allontanare le voci su Donadoni.