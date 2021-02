Gazzetta - Milan, giorni caldi per Ibra tra il fastidio al polpaccio e il Festival di Sanremo

Era uno dei protagonisti più attesi e, a differenza di tutti i suoi compagni di squadra, Zlatan Ibrahimovic non ha deluso del tutto le aspettative, anche se ovviamente lo svedese non può essere felice dopo il 3-0 nel derby. A rendere più amara la sua giornata è stato poi un lieve fastidio al polpaccio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la ripresa.

LIEVE INFORTUNIO - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il suo piccolo problema fisico non preoccupa lo staff medico milanista che comunque oggi valuterà l'infortunio di Ibra prima di dare una diagnosi definitiva. Mister Pioli si augura che non sia davvero nulla di grave perchè le prossime due gare contro Stella Rossa e Roma sono decisive per la stagione rossonera e in un momento difficile come questo la presenza del leader svedese è fondamentale.

PROGRAMMA PER SANREMO - Tra oggi e domani, poi, Zlatan dovrà definire nel dettaglio anche il suo programma per la prossima settimana quando è in programma il Festival di Sanremo: la partecipazione di Ibrahimovic alla kermesse musicale come ospite fisse pare a molti inopportuna, soprattutto visto il periodo delicato che sta affrontando il Milan, ma si tratta di un accordo che il giocatore aveva preso con la Rai prima del rinnovo e quindi il club rossonero non gli chiederà di rinunciare. A Milanello sono comunque tranquilli perchè conoscono bene la professionalità di Zlatan e quindi sanno che nella sua testa al primo posto ci sarà sempre il campo. E' ancora da capire come e dove si allenerà lo svedese in quei giorni, l'unica certezza è che mercoledì 3 marzo Ibra non sarà a Sanremo, ma a San Siro per il match contro l'Udinese.