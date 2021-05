Gazzetta - Milan, Giroud ultima idea per l'attacco: può arrivare a parametro zero

Domenica sera è in programma l'ultimo match della stagione del Milan che sarà impegnato in casa dell'Atalanta: sarà una sfida decisiva nella corsa Champions dei rossoneri i quali, con una vittoria, conquisterebbero il pass per la massima competizione europea per club. Intanto, però, in via Aldo Rossi, i dirigenti milanisti stanno iniziando a pensare già alla prossima stagione ed in particolare al mercato estivo.

PARAMETRO ZERO - Tra gli obiettivi c'è sicuramente un nuovo centravanti che possa alternarsi con Zlatan Ibrahimovic, fresco di rinnovo per un altro anno. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'ultima idea porta a Olivier Giroud, 34enne attaccante in scadenza di contratto con il Chelsea che quindi potrebbe muoversi a zero tra poche settimane. Il giocatore dei Blues non è l'unica opzione per il Milan che sta valutando chiaramente anche altre piste, ma Giroud sembra essere sul podio dei preferiti.

VOGLIA DI GIOCARE - Il francese chiede un ingaggio da 5 milioni di euro per almeno due anni e, come spiega la Rosea stamattina, considerati i vantaggi fiscali, il suo stipendio non appare troppo gravoso per le casse del club di via Aldo Rossi. Da capire, ovviamente, anche le sue intenzioni: dopo tante panchina al Chelsea in questa stagione, Giroud vuole una squadra in cui possa giocare con continuità.