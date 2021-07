Gazzetta - Milan-Giroud: ultimi dettagli, poi la fumata bianca. Lunedì il possibile sbarco a Milano del francese

Manca davvero pochissimo e poi finalmente Olivier Giroud potrà diventare un giocatore del Milan: i rossoneri lo avrebbero voluto prendere a costo zero, ma alla fine hanno deciso di andare incontro al Chelsea e così alla fine pagheranno un piccolo indennizzo per convincere i Blues a lasciar partire il francese. Già oggi, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

TRATTATIVA SBLOCCATA - A sbloccare la situazione è stata proprio la decisione del Diavolo di fare una piccola offerta al club inglese, che inizialmente aveva chiesto 5 milioni di euro, mentre ora è sceso a 3 milioni. Il Milan ha messo sul piatto un milione, probabile che l'accordo verrà trovato a metà strada. Giroud resta in attesa del via libera per sbarcare a Milano, cosa che potrebbe accadere già nella giornata di lunedì quando potrebbe prima svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il suo nuovo contratto con la società di via Aldo Rossi.

CONTRATTO PRONTO - Per il centravanti francese, da sempre prima scelta del Diavolo per l'attacco, è pronto un biennale da 3 milioni di euro netti più bonus all'anno, con opzione di rinnovo per la terza stagione. Se le cose dovessero andare come tutti sperano, le parti sarebbero già d'accordo che il prolungamento fino al 2024 sarebbe automatico, in caso contrario Giroud si farebbe da parte. Dopo Tomori, anche questo affare testimonia quanto siano buoni i rapporti tra Milan e Chelsea che potrebbero presto trattare un nuovo giocatore (Bakayoko).