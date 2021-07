Gazzetta - Milan-Giroud: ultimi passaggi burocratici, poi lo sbarco a Milano del francese tra domani e mercoledì

Il Milan è pronto ad accogliere Olivier Giroud che nei prossimi giorni è atteso a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul suo nuovo contratto con il Diavolo: per il francese è pronto un biennale da tre milioni netti più bonus, con opzione per un eventuale terzo anno. L'accordo con il Chelsea è stato trovato (agli inglesi andrà un indennizzo di due milioni di euro), mancano solamente gli ultimi dettagli burocratici e poi ci sarà la tanto attesa fumata bianca.

VISITE MEDICHE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Giroud è atteso in Italia tra domani e mercoledì per svolgere i test medici. Successivamente il giocatore tornerà in vacanza fino al 26 luglio, giorno in cui dovrebbe unirsi, insieme al connazionale Maignan, ai nuovi compagni a Milanello. Ancora pochi giorni e poi il centravanti francese diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan.

SUBITO IN CAMPO - Stefano Pioli avrà così la sua alternativa a Zlatan Ibrahimovic, il quale sta recuperando dall'operazione al ginocchio e dunque non è detto che sia a disposizione per la prima di campionato in programma il 22 agosto. Toccherà quindi proprio a Giroud guidare con ogni probabilità l'attacco milanista in quella partita che segnrà l'inizio della stagione rossonera e dell'avventura al Milan di Olivier.