Gazzetta - Milan, i primi 100 giorni di Elliott: ora il club è solido, attrae e ha riacquistato credibilità

I primi cento giorni di Elliott (domani pe rl’esattezza). Tanto è trascorso da quando il fondo USA ha letteralmente strappato il Milan dalle mani di Yonghong Li. Dunque, come evidenzia La Gazzetta, è già possibile fare un primo bilancio sulla gestione dell’hedge fund di Paul Singer. L’effetto Elliott - osserva la rosea - si è fatto sentire subito.

SOLIDITA’ - Il Milan, dopo un lungo periodo di instabilità, è tornato in mani sicure e solide. La prima conseguenza positiva è stata la riammissione alle coppe europee. E poi c’è la dirigenza: ci voleva Singer per convincere Maldini a tornare a casa, inserendolo in un organigramma che si basa su due manager di alto profilo come Scaroni e Gazidis. Da non sottovalutare anche il denaro immesso nel club per riassestarlo: parliamo di un aumento di capitale pari a circa 170 milioni, divisi in tre tranche. Anche il mercato, con gli arrivi di Higuain e Caldara e il colpo Paquetà per gennaio, è stato apprezzato dalla piazza.

GRANDE LAVORO - Insomma, Elliott - lavorando sottotraccia - semina per il futuro, un chiaro segno della volontà di investire. La famiglia Singer ha tutto l’interesse a valorizzare al massimo la società rossonera, nella prospettiva di una cessione che arriverà solo alle condizioni migliori possibili per tutti. Il Milan, dunque, è tornato a essere un club che attrae, che ha riacquistato credibilità. Fra le varie missioni ce ne sono due in particolare: valorizzare ulteriormente la rosa e aumentare i ricavi.