Gazzetta - Milan, Ibra in campo dall’inizio: sospiro di sollievo, il polpaccio di Zlatan è a posto

Sospiro di sollievo: Ibrahimovic giocherà dal primo minuto. Le parole di Pioli alla vigilia del derby avevano alzato un po’ il livello d’allarme (giusto un pizzico): "Zlatan ha svolto un lavoro programmato che lo doveva portare a lavorare interamente in gruppo. Se lo farà, giocherà. Il percorso è stato quello giusto, manca l’ultimo step". Ebbene - come riporta La Gazzetta dello Sport - lo step si è compiuto.

TUTTO OK - Lo svedese aveva smaltito ormai da giorni l’influenza, ma la buona notizia è un’altra: il polpaccio è a posto. Tre ore dopo le parole del suo allenatore, infatti, Ibra è sceso in campo e ha svolto l’intera seduta con i compagni. Dubbio sciolto, dunque: stasera il campione di Malmö guiderà l’attacco rossonero, probabilmente senza un vero partner al fianco ma sostenuto da un tridente formato da Rebic (a sinistra), Castillejo (sul binario opposto) e Calhanoglu (sulla trequarti).

GESTIONE - C’è un Milan con Ibrahimovic e uno senza: lo svedese è fondamentale in questa squadra. Ma c’è un “problema”, o meglio, una necessità da tenere in considerazione: la gestione fisica. Anche perché, dopo l’Inter, il Milan sfiderà la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, altro appuntamento a cui Zlatan non vorrebbe rinunciare. Si vedrà. Prima bisogna concentrare ogni sforzo sul derby.