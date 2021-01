Gazzetta - Milan, Ibra reclama assistenza in avanti: Mandzukic titolare domani nel derby?

"Nel primo tempo mi sentivo solo, quando mi arriva il pallone uno mi deve stare vicino. Invece no, non è successo": queste parole sono state pronunciate da Zlatan Ibrahimovic al termine del match perso 3-0 sabato a San Siro contro l'Atalanta. Lo svedese ha reclamato quindi assistenza in attacco e se c’è un compagno che ritiene possa colmare il vuoto avvertito contro i bergamaschi in vista del derby di Coppa Italia di domani è Mario Mandzukic.

SOLUZIONE VEROSIMILE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che vederli entrambi in campo contro l'Inter potrebbe essere una soluzione verosimile: Ibra punta centrale e il croato spostato sulla fascia sinistra. Nonostante non giocasse da dieci mesi, sabato Mandzukic ha messo in mostra una buona condizione fisica e una grande voglia di fare, oltre che tutta la sua enorme determinazione. Ovviamente non è ancora al 1000% della forma e non ha i 90 minuti nelle gambe, ma vederlo in campo domani dal primo minuto non è del tutto impossibile.

SUBITO IN CAMPO - In fondo, è stato lo stesso Pioli a dichiarare qualche giorno fa di aver trovato un Mandzukic in forma e per questo si è scelto di metterlo subito in campo: "Ci sono due strade da poter percorrere. O metterlo subito dentro, o dargli tre quattro settimane per recuperare la condizione ottimale. Noi scegliamo la prima". Dopo i venti minuti contro l'Atalanta, contro l'Inter potrebbe quindi esserci subito il suo debutto da titolare nel Milan.