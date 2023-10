Gazzetta - Milan, il futuro sorride: Pioli, top player e giovani di prospettiva

vedi letture

Il Milan si sta godendo una pausa da capolista e, quindi, di relativa serenità. Almeno questa prima settimana, con la maggior parte della squadra in giro per il mondo. Poi da lunedì si tornerà a fare sul serio con il trittico Juve-Psg-Napoli nel mirino. Questa serenità, però, non arriva solamente dai risultati sportivi ottenuti fino a qua ma anche dalla consapevolezza che i rossoneri ci sono per durare nel tempo.

Pioli come i grandi

La Gazzetta dello Sport indica questa mattina alcuni dei motivi per cui il Diavolo può guardare con ottimismo al futuro davanti a sè. Il primo, senza troppi giri di parole, è Stefano Pioli. A parte l'Atalanta con Gasperini, nessun club di A può vantare una maggiore continuità sulla propria panchina, aspetto che nel calcio di oggi non può essere sottovalutato. Quattro anni alla guida del Milan e la sensazione di riuscire sempre a superare i momenti difficili, come è successo già anche quest'anno dopo la pesante sconfitta nel derby. E ora Pioli punta i grandi della panchina rossonera. Si trova a quattro vittorie da Sacchi e a due dal traguardo delle 200 complessive con il Milan. Sempre rispetto a Sacchi, la sua squadra ha segnato (pur con 22 partite in meno rispetto al predecessore) ben 12 gol in più, 340 a 328. Ma al di là dei numeri e dei traguardi, contano i risultati e Pioli, da quando ha varcato Milanello, li sta ottenendo e ha l'obiettivo di raggiungerne di migliori.

Top e futuri top

Ma Pioli senza sostanza non avrebbe potuto raggiungere questi risultati. Il Milan, dopo anni bui, è tornato ad avere dei veri e propri top player. In questo senso il talento di Rafael Leao è indiscusso e il club di via Aldo Rossi non se l'è lasciato sfuggire dopo averlo scoperto: il nuovo 10 rossonero è stato blindato con un contratto fino al 2028 e la squadra gira intorno a lui. Ma non solo. Un altro leader totale è Mike Maignan e presto anche per lui si cercherà di allungare la permanenza nella Milano rossonera: il contratto a oggi scade nel 2026, non c'è fretta ma bisogna cominciare a pensarci. E poi ci sono Giroud e Theo che completano il trio dei francesi. Presto al 37enne verrà chiesto di rinnovare per un altro anno. Ma il Milan guarda anche ai giovani. Prima di tutto a quelli che ha in casa che devono essere lasciati crescere. L'esperimento Bartesaghi è andato bene ma presto potrebbero arrivarne altri promettenti: Camarda e Scotti su tutti, ma non solo. Anche il mercato potrebbe portare una ventata fresca: per l'estate prossima si parla già di Juan Miranda, 23enne del Betis che va in scadenza e potrebbe essere prelevato come vice-Theo. Insomma le basi ci sono, le idee anche: il progetto è vivo.