Gazzetta - Milan, il PSG insiste per Donnarumma ma serve una super offerta: almeno 50 mln cash

Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare di Gigio Donnarumma e del PSG: dopo aver ceduto Trapp all'Eintracht Francoforte, i francese sono infatti ripiombati sul giovane portiere rossonero perchè vogliono affidare la porta ad uno dei più bravi estremi difensori d'Europa. Leonardo, ds dei parigini, insiste e in via Aldo Rossi dovranno stare attenti perchè sanno bene quanto Gigio piace al brasiliano.

OFFERTA IRRINUNCIABILE - Il Milan non vuole cedere Donnarumma, ma davanti ad un'offerta molto importante le cose potrebbe cambiare: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per convincere i rossoneri servirà una proposta irrinunciabile, vale a dire almeno 50 milioni di euro cash. Con Elliott nessuno è incedibile, ma il club milanista non svende nessuno, tantomeno un grande talento come Gigio.

QUESTIONE RINNOVO - Nel caso in cui dovesse restare in rossonero, i dirigenti di via Aldo Rossi dovranno subito affrontare con Donnarumma l'argomento rinnovo: il suo contratto attuale scade infatti nel 2021 e nessuno vuole che il portierone milanista inizi la stagione 2020-2021 da potenziale svincolato. Prima di pensare all'eventuale prolungamento, i rossoneri dovranno però resistere all'assalto del PSG e soprattutto di Leonardo che continua a voler affidare la porta della formazione francese a Gigio.