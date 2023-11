Gazzetta - Milan, il ritorno di Ibra è sempre più vicino: rinasce l’asse con Pioli

Sabato il Milan sarà impegnato in campionato contro l'Udinese, mentre tre giorni dopo a San Siro arriva il PSG per un match fondamentale per il percorso in Champions League dei rossoneri. Per questa sfida, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, è atteso sugli spalti del Meazza anche Gerry Cardinale. E chissà che il suo ritorno a Milano non sia il preludio per un nuovo incontro con Zlatan Ibrahimovic dopo i summit di metà settembre.

FUMATA BIANCA VICINA? - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il ritorno al Milan dell'ex attaccante svedese sembra essere sempre più vicino. In queste settimane, i contatti sono stati vivi e costanti e, nonostante quello che fanno trapelare le parti in causa, la fumata bianca potrebbe essere imminente. Tra i più favorevoli al suo rientro nel club di via Aldo Rossi c'è sicuramente Stefano Pioli che ha dato subito il suo via libera al ritorno di Ibrahimovic, con cui ha un rapporto ottimo.

ASSE PIOLI-IBRA - L'asse Pioli-Ibra, che ha di fatto riportato il Diavolo al successo in Italia, è dunque pronto a riformarsi. Zlatan avrà un ruolo operativo: in particolare, dovrà stare a stretto contatto quotidiano con la squadra. La sua presenza nello spogliatoio darebbe nuove motivazioni a tutti i giocatori rossoneri che potrebbero quindi presto ritrovare quel leader che fino a pochi mesi fa era un loro compagno di squadra.