Gazzetta - Milan, impresa a metà: vince a Newcastle, ma niente ottavi di Champions. Ora deve provare a vincere l'Europa League

vedi letture

Il Milan ha fatto il suo dovere ieri sera battendo il Newcastle, ma purtroppo non è bastato per conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League perchè nell'altro match del girone è arrivato un pari tra Borussia Dortmund e PSG che regala il secondo posto ai francesi. I rossoneri sono quindi eliminati dalla massima competizione europea per club, ma il successo di ieri permette comunque al Diavolo di restare in Europa e di partecipare alla seconda fase dell'Europa League.

MIRACOLO A METÀ - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan ha fatto la sua metà di miracolo, ma purtroppo il destino non era completamente nelle sue mani e nell'altra partita è arrivato un pari che alla fine premia il PSG. Un vero peccato perchè ieri sera il Diavolo ha conquistato una vittoria in rimonta grazie a un grande spirito di squadra e di sacrificio: sotto di un gol e dopo un primo tempo piuttosto deludente, la squadra milanista ha rimontato il Newcastle nella ripresa, grazie ai gol di Pulisic e Chukwueze. Decisivi i cambi di Stefano Pioli che ha avuto ottime risposte da coloro che sono entrati a partita in corso, come Jovic, Okafor e ovviamente Chukwueze.

RIMPIANTI MILAN - In casa rossonera c'è soddisfazione per essere rimasti in Europa, ma ovviamente ci sono anche grandi rimpianti per non essere riusciti a conquistare il pass per gli ottavi di Champions League. Come ha dichiarato Pioli nel post-partita, il rammarico maggiore è senza dubbio la gara di andata contro il Newcastle a San Siro, quando non sono bastati 25 tiri e tante occasioni da gol per andare oltre allo 0-0. Il passato però ormai è passato, bisogna guardare avanti e il Milan deve ora provare a vincere l'Europa League, che non è la Champions, ma resta comunque un trofeo prestigioso che il Diavolo non ha mai vinto nella sua lunga storia.