Gazzetta - Milan in pole per Kaio Jorge. E in settimana nuovo contatto con l'agente di Kessie

Il Milan è certamente la società italiana più scatenata sul mercato. Il recente ingaggio di Olivier Giroud non sarà l'ultimo colpo del Diavolo in attacco visto che i rossoneri stanno cercando un giovane attaccante da affiancare a due giocatori esperti come il francese e Zlatan Ibrahimovic. Da qualche settimana l'obiettivo è Kaio Jorge, che è in scadenza di contratto con il Santos il prossimo 31 dicembre.

ACCORDO CON KAIO JORGE - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi è in pole per arrivare al brasiliano, con il quale il Milan ha raggiunto un'intesa di massima. Per la fumata bianca serve però ora anche l'accordo con il Santos che continua a chiedere 10 milioni di euro per il cartellino di Kaio Jorge: i rossoneri non hanno però nessuna intenzione di mettere sul piatto questa cifra, ma solo un piccolo indennizzo per portare il giovane attaccante subito in Italia.

RINNOVO KESSIE - In casa rossonera tiene poi sempre banco la questione del rinnovo di Franck Kessie: in settimana è previsto un nuovo contatto con il suo agente Atangana, con il quale i dirigenti milanisti vogliono fare chiarezza. L’offerta al rialzo del Milan non ha ancora smosso le acque, ma in via Aldo Rossi hanno fretta perchè vogliono cercare di chiudere questa vicenda prima dell'inizio del campionato.