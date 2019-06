Gazzetta - Milan, inizia la settimana della verità: ci sono quattro nodi da sciogliere in fretta

I giorni passano e nell'organigramma rossonero ci sono ancora della caselle da riempire. Il problema è che l'inizio della stagione si avvicina sempre di più e per ora ci sono ancora tante cose da sistemare in via Aldo Rossi. Quella che inizia oggi potrebbe essere, secondo La Gazzetta dello Sport, la settimana della verità in quanto il Milan deve cercare di sciogliere in fretta quattro nodi:

DIRETTORE SPORTIVO: sfumato Tare, che ha deciso di non lasciare la Lazio, il Milan ha dovuto cambiare obiettivo e quindi i tempi rischiano di allungarsi. In questo momento, in pole sembra esserci Frederic Massara, ex ds della Roma, mentre Riccardo Bigon resta in secondo piano.

ALLENATORE: la scelta è ormai stata fatta da tempo, però l'ufficialità tarda ad arrivare in quanto Marco Giampaolo, che prenderà il posto di Gattuso sulla panchina milanista, non si è ancora liberato dal contratto che lo lega alla Samp. Tra domani e mercoledì è in programma un incontro con Ferrero per la risoluzione consensuale, ma intanto il tecnico è in continuo contatto con Paolo Maldini, dt rossonero, con cui ha iniziato a confrontarsi su programmi e strategie.

IL RITORNO DI BOBAN: anche in questo caso sembra mancare solo l'ufficialità in quanto Zvonimir Boban avrebbe già dato il suo ok al ritorno al Milan. Il croato è stato a Milano nei giorni scorsi, ma per la firma serve ancora un po' di pazienza in quanto i tempi non ancora maturi per il suo addio alla FIFA.

FAIR PLAY FINANZIARIO: in casa rossonera continua a tenere banco anche la questione che riguarda il Fair Play Finanziario. Dopo che la UEFA ha deciso di sospendere il giudizio sul Milan per il triennio 2015-18 in attesa del ricorso al Tas sul triennio precedente (2014-17), in via Aldo Rossi stanno valutando se chiedere una procedura d'urgenza al Tribunale di Losanna perchè è chiaro che prima arriva la sentenza e prima si capisce come il Diavolo potrà muoversi sul mercato.