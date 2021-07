Gazzetta - Milan, Isco già cercato in passato ma ora l'affare è possibile: costa 20 milioni

Il nome di Isco è stato accostato al Milan diverse volte negli ultimi anni. La cosa si ripete anche oggi, con i rossoneri che sono sempre alla ricerca di un trequartista di valore per sostituire Hakan Calhanoglu. Rispetto alle scorse stagioni, stavolta sembrano esserci le premesse affinché il colpo possa andare in porto, anche se non sarà comunque semplice.

IN SCADENZA TRA UN ANNO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del Real Madrid, non lo ritiene un titolare e dunque non si opporrà alla sua cessione. Anche il prezzo potrebbe essere favorevole: dopo una stagione chiusa con zero gol nella Liga, Isco è in scadenza tra un anno e dunque il costo del suo cartellino non dovrebbe superare i 20 milioni di euro. Con un solo anno di contratto, non c'è ovviamente nemmeno l'ipotesi prestito, a meno che il giocatore non prolunghi nelle prossime settimane, ma questo sembra essere uno scenario piuttosto improbabile.

OTTIMI RAPPORTI - I rapporti tra Milan e Real sono ottimi, come testimoniano anche gli ultimi affari tra le parti, vale a dire Theo Hernandez e Brahim Diaz, il quale sta per tornare in rossonero in prestito con diritto di riscatto. E' vero che le ultime stagioni di Isco non sono state le migliori della sua carriera, ma la sua qualità potrebbe fare davvero comodo al Diavolo che ha bisogno di un grande colpo sulla trequarti.