Gazzetta - Milan, Kjaer ancora in dubbio: Theo verso la conferma da centrale contro l'Atalanta

vedi letture

Per la gara di sabato in casa dell'Atalanta, Stefano Pioli recupererà sicuramente Olivier Giroud che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate dopo il rosso contro il Lecce e quindi tornerà regolarmente titolare al centro dell'attacco milanista al posto di Luka Jovic. Ancora in dubbio invece il rientro di Rafael Leao e anche quello di Simon Kjaer che pure ieri si è allenato a parte a Milanello.

ANCORA CENTRALE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che se il danese starà meglio tornerà in gruppo nei prossimi giorni e magari finirà nella lista dei convocati per la trasferta di Bergamo, ma comunque difficilmente potrà partire dal primo minuto. Per questo si va verso la conferma di Theo Hernandez al centro della difesa rossonera al fianco di Fikayo Tomori.

TEST PIÙ COMPLICATO - In quel ruolo, il francese ha già dato ottime risposte contro il Frosinone, ricevendo anche i complimenti di Pioli dopo il match: "Ha fatto benissimo in fase difensiva e anche in fase di impostazione. Ha fatto una grande partita, ha dimostrato una grande voglia di aiutare la squadra in un momento delicato". Sabato a Bergamo sarà un test sicuramente più complicato e chissà che come avversario Theo non ritrovi l'ex compagno di squadra Charles De Ketelaere.