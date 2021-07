Gazzetta - Milan, Kolo Muani nuovo obiettivo per l'attacco. Ma prima deve partire uno tra Leao e Hauge

Il Milan è stato a lungo su Kaio Jorge del Santos, ma nei giorni scorsi la Juventus sembra aver superato definitivamente i rossoneri nella corsa al brasiliano e così il Diavolo ha deciso di cambiare obiettivo: gli occhi dei dirigenti di via Aldo Rossi, che sono sempre alla ricerca di un attaccante giovane da affiancare a due giocatori esperti come Ibrahimovic e Giroud, sono finiti ora su Randal Kolo Muani del Nantes e della Francia olimpica.

ISTINTO DA CENTRAVANTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il 22enne francese piace molto al Milan perchè ha fisicità, l'istinto da centravanti e anche per la sua duttilità visto che può essere impiegato non solo da punta centrale, ma anche da attaccante esterno a destra, ruolo che ha ricoperto con regolarità due stagioni fa quando era in prestito al Boulogne nella Serie C francese. L'ultimo anno è stato quello della sua esplosione, tanto che le sue ottime prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club oltre al Milan, come per esempio il Southampton.

PRIMA UNA CESSIONE - Anche la sua valutazione è cresciuta negli ultimi mesi, passando da 5 a 10 milioni di euro. Si tratta però di una cifra che potrebbe tuttavia abbassarsi in quanto Kolo Muani ha un solo anno di contratto con il Nantes e per ora il rinnovo non è arrivato. Il Milan lo osserva con attenzione, ma prima di fare un nuovo acquisto dovrà fare cassa con qualche cessione e liberare un posto nel reparto offensivo: gli indiziati a lasciargli spazio sono Jens-Petter Hauge, su cui ci sono sempre Eintracht Francoforte e Wolfsburg, e Rafael Leao, il quale ha estimatori soprattutto in Premier League.