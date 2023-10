Gazzetta - Milan, la notte di Leao: deve essere decisivo anche in Europa

Dopo il pareggio all'esordio contro il Newcastle a San Siro, il Milan deve trovare stasera a Dortmund la sua prima vittoria stagionale in Champions League. E per farlo si affiderà ancora una volta a Rafael Leao che giocherà titolare in avanti insieme ad Olivier Giroud e a Christian Pulisic.

LA NOTTE DI RAFA - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, questa deve essere la sua notte: se in Serie A ha già dimostrato più volte di essere decisivo, il prossimo passo che deve fare il portoghese è diventare determinante con continuità anche in Europa. Non solo a livello di prestazione ma anche di gol visto che non segna in Champions League da ottobre 2022 a Zagabria contro la Dinamo. Tornare a segnare stasera contro il Borussia Dortmund sarebbe importantissimo perchè il Milan ha bisogno di questi tre punti.

CONSACRAZIONE - Leao è ormai diventato uno dei leader indiscussi del Diavolo, ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Come ha detto Stefano Pioli qualche giorno fa, il suo percorso per trasformarsi da grande giocatore a campione non si è ancora completato ed innegabile che le notti di Champions sono il palcoscenico ideale per fare un ulteriore passo in avanti verso la sua definitiva consacrazione.