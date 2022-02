Gazzetta - Milan, Maignan ha già conquistato tutti: è al top in Serie A

Dopo il successo del Milan nel derby, si è ovviamente parlato tanto della doppietta decisiva di Olivier Giroud, ma se i rossoneri hanno portato a casa i tre punti devono ringraziare anche Mike Maignan, autore nel primo tempo di alcuni interventi fondamentali che hanno tenuto in partita il Diavolo. Era la sua prima stracittadina milanese visto che all'andata era out per infortunio e il portiere francese ha risposto alla grandissima.

MIGLIORE IN A - Anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta questa mattina la grande prima parte di stagione di Maignan, che non sta assolutamente facendo rimpiangere Gigio Donnarumma. In pochi mesi, l'ex Lille, arrivato in estate a Milanello per 13 milioni di euro più due di bonus, ha conquistato tutti e ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri della Serie A. Anzi, secondo i lettori della Rosea, l'estremo difensore rossonero è il più bravo del nostro campionato (81%).

CURIOSO E STUDIOSO - Dietro alle sue prestazioni, oltre ovviamente alle sua qualità naturali, c'è anche tanto lavoro, aspetto messo spesso in risalto anche da Stefano Pioli che lo ha definito più volte "curioso" e "voglioso di imparare sempre di più". Maignan non smette mai di studiare, di chiedere e di approfondire. La sua professionalità è indiscutibile, così come il suo impatto al Milan che è stato impressionante.