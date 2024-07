Gazzetta - Milan, non solo Pavlovic in difesa: Igor o Lucumì se parte Thiaw

Dopo aver rinforzato l'attacco con Alvaro Morata, il Milan si sta concentrando ora sugli altri reparti. In difesa, per esempio, potrebbero esserci novità importanti: non è un mistero che i rossoneri stiano provando a portare Strahinja Pavlovic a Milanello, ma il serbo potrebbe non essere l'unico innesto se il Newcastle dovesse riuscire a prendere Malick Thiaw dal Diavolo. Se il tedesco dovesse partire per davvero, allora a quel punto il club di via Aldo Rossi andrebbe su un altro difensore centrale.

PAVLOVIC E THIAW - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che dà prima di tutto un aggiornamento sull'affare Pavlovic: il Milan ha già in mano il sì del giocatore, mentre si sta riducendo sempre di più la distanza con il Salisburgo. Non ancora da permettere la fumata bianca, ma c’è ottimismo e la possibilità di chiudere l'operazione in tempi brevi. Intanto c'è da registrare l'interesse del Newcastle per Malick Thiaw, con gli inglesi che sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Un'offerta importante, ma i rossoneri ne vogliono almeno quaranta per sedersi al tavolo e trattare.

DUE NOMI - Se dovesse andare in porto la cessione del tedesco, allora a quel punto il Milan sarebbe "costretto" a fare un altro colpo in entrata in difesa oltre a Pavlovic. La Rosea fa in particolare due nomi per la retroguardia milanista: sono quelli di Igor del Brighton e di Lucumì del Bologna. Il primo, che in carriera ha già vestito la maglia della Fiorentina, dopo l'addio di De Zerbi, non è più ritenuto incedibile, mentre il secondo sta facendo bene in rossoblu e per portarlo via serviranno almeno 25 milioni di euro.