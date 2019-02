Gazzetta - Milan, Paquetà nel cuore dei tifosi: fisicità e classe al servizio di Gattuso. E oggi sfida il Papu

Quanti incroci questa sera a Bergamo. Gasperini contro Gattuso, Zapata contro Piatek, ma non solo: Atalanta-Milan sarà anche Gomez contro Paquetà. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, quello tra il Papu e il giovane brasiliano sarà il duello più intrigante della sfida Champions in programma oggi.

QUALITA’ - L’ex Flamengo ha portato imprevedibilità e forza dalla metà campo in su. Fisicità e classe, un mix esplosivo per farsi largo da subito in Serie A: Lucas, sempre titolare nel Milan e in gol contro il Cagliari dopo 7 gare, è già nel cuore dei tifosi rossoneri. Il ragazzo - scrive la rosea - si è messo al servizio di Gattuso, provando a interpretare al meglio il ruolo di mezzala nonostante l’evidente propensione a danzare sulla trequarti.

NAZIONALE - Prendersi la Champions per conquistare la Nazionale renderebbe la sfida tra Gomez e Paquetà ancora più affascinante, ma età e prospettive pesano. Se Lucas, infatti, è già stato prenotato dal commissario tecnico. brasiliano Tite, l’argentino - 31 anni compiuti ieri - crede meno a un ritorno in Seleccion.