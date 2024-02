Gazzetta - Milan, Pioli di nuovo in bilico? Solo vincendo l'Europa League può guadagnarsi la conferma

La brutta sconfitta di domenica sera in casa del Monza ha lasciato il segno in casa rossonera tra il rimpianto di non aver sfruttato l'occasione per superare la Juventus e salire al secondo posto, i soliti errori (difesa e il turnover che non ha funzionato) e la sensazione di doversi guardare le spalle perchè le inseguitrici si sono avvicinate. Insomma una serata da dimenticare, soprattutto per mister Stefano Pioli che è tornato al centro delle critiche per i troppi cambi nella formazione iniziale.

VINCERE L'EUROPA LEAGUE - Questo ko peserà sul suo destino sulla panchina del Milan? Se lo chiede questa mattina anche La Gazzetta dello Sport se spiega che il suo futuro in rossonero dipenderà con ogni probabilità dall'Europa: arrivare in fondo all'Europa League e alzare il trofeo cambierebbe totalmente le prospettive e le valutazioni sulla stagione di Pioli che potrebbe guadagnarsi così la conferma. Al contrario, senza un successo nell'unica competizione che manca nella bacheca milanista, il suo destino sembra essere già scritto.

REAZIONE IMMEDIATA - Serve una reazione immediata fin dal prossimo impegno che è il ritorno dei playoff di Europa League in casa del Rennes: si ripartirà dal 3-0 dell'andata a San Siro, un vantaggio sicuramente rassicurante, ma giovedì in Francia c'è bisogno di una risposta importante dopo il ko di Monza. Da capire chi metterà in campo Pioli che, dato il momento delicato, potrebbe essere costretto ad affidarsi a quasi tutti i titolarissimi visto che ancora una volta le riserve non hanno dato le risposte sperate.