Gazzetta - Milan, Pioli ha bisogno anche di Jovic: nuova chance per il serbo contro Juventus o Napoli

Juventus, PSG e Napoli: al rientro dalla sosta per le nazionali, il Milan è atteso da questi tre big-match. Ovviamente Stefano Pioli dovrà far ruotare i suoi giocatori, soprattutto in attacco dove il 37enne Olivier Giroud non può assolutamente giocarle tutte. E quindi per i rossoneri diventa fondamentale che Luka Jovic ritrovi il prima possibile la miglior condizione.

NUOVA CHANCE - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'attaccante serbo non è stato convocato in nazionale e così in questi giorni ha potuto lavorare a Milanello per migliorare la sua forma fisica. In questo avvio di stagione, l'ex Fiorentina, sbarcato in rossonero l'ultimo giorno del mercato estivo, ha faticato parecchio, ma Pioli è pronto a dargli presto una nuova chance dal primo minuto dopo quella avuta contro il Genoa, magari in una delle due prossime gare di campionato contro Juventus e Napoli (con il PSG in Champions League, salvo clamorose sorprese, giocherà sicuramente Giroud).

SEGNALI DI VITA - Se il tecnico rossonero sta facendo sentire la sua fiducia al giocatore, ora tocca a Jovic dare segnali di vita. Dopo un'estate a Firenze con la valigia pronta, non è facile ripartire ed è normale che serva un po' di tempo per ritrovare la condizione atletica migliore, ma nelle prossime settimane, con tanti impegni in programma tra Serie A ed Europa, il Milan ha bisogno di tutti, compreso di colui che è la prima alternativa a Giroud visto che ormai Noah Okafor è il vice-Leao a sinistra.