Gazzetta - Milan, Pioli ritrova finalmente Ibra: contro il Verona ci sarà

Dopo la positività al Covid di Theo Hernandez e l'operazione di Mike Maignan che dovrà restare fuori per due mesi e mezzo, finalmente ieri è arrivata una bella notizia da Milanello: Zlatan Ibrahimovic è infatti tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi pronto per tornare a disposizione di Stefano Pioli. Domani sera contro il Verona lo svedese sarà in panchina, ma il vero obiettivo è il successivo match di Champions League in programma martedì sera in casa del Porto.

RIECCO IBRA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che in questo inizio di stagione il numero 11 rossonero ha giocato finora appena 30' contro la Lazio, segnando comunque un gol. Ovviamente Ibra non può essere al top della forma e non può avere i 90' nelle gambe, ma per Pioli e per tutta la squadra milanista è fondamentale ritrovare il suo leader indiscusso, soprattutto in questo momento in cui ci sono diverse assenze importanti.

GIROUD TITOLARE - Oltre allo svedese, che domani potrebbe entrare a partita in corso, il tecnico rossonero ritroverà per il match contro il Verona anche Olivier Giroud, che in queste due settimane di sosta ha finalmente smaltito il problema alla schiena che lo ha tormentato nelle ultime settimane e che lo aveva costretto a saltare l'ultima sfida contro l'Atalanta. Il francese partirà con ogni probabilità dal primo minuto e toccherà quindi a lui guidare l'attacco del Milan contro i veneti.