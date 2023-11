Gazzetta - Milan, presto la decisione di Ibra: può rientrare da club manager o da collaboratore di Pioli

Zlatan Ibrahimovic è quasi pronto per comunicare al Milan la sua decisione in merito alla proposta del club di via Aldo Rossi di rientrare come dirigente. Sono settimane di riflessione per lo svedese che ha avuto diversi incontri con i vertici del Diavolo, compreso Gerry Cardinale che è uno di quelli che sta spingendo di più per il ritorno di Ibra.

LE RICHIESTE DI IBRA - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, presto l'ex attaccante milanista scioglierà le riserve sulla chiamata del Milan che è pronto a dargli un ruolo di primo piano e non di facciata: è questo uno dei paletti messi da Ibrahimovic che non ha nessuna intenzione di tornare e avere un ruolo marginale. La seconda richiesta è che lo svedese vuole stare a stretto contatto con la squadra di Stefano Pioli, motivare i suoi ex compagni e vivere la quotidianità di Milanello.

RUOLO DI PRIMO PIANO - Le visioni con il club rossonero coincidono e in via Aldo Rossi sono pronti ad accontentarlo: Ibra potrebbe quindi rientrare da club manager o da collaboratore di Stefano Pioli, il quale sta spingendo parecchio anche lui per tornare al suo fianco un leader indiscusso come Zlatan. Ci sarebbe solo un ultimo punto da sistemare prima di ufficializzare il tutto: lo svedese vuole essere infatti libero di poter portare avanti i propri affari impreditoriali anche una volta tornato al Milan. Andrà trovato il giusto equilibrio e proprio su questo aspetto le parti stanno continuando a trattare.