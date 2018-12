Gazzetta - Milan, Scaroni avverte Gattuso e la squadra: andare in Champions è obbligatorio

Il Milan non sta attraversando un grande momento di forma visto che è reduce da due pareggi di fila in campionato (doppio 0-0 contro Torino e Bologna) e dalla clamorosa eliminazione dall'Europa League, ma nonostante ciò in Serie A è da solo al quarto posto e quindi, se il torneo finisse ora, i rossoneri sarebbero qualificati alla prossima Champions League. Non è mistero che la partecipazione alla massima competizione europea per club sia il grande obiettivo stagione del Diavolo e per Gattuso è certamente un obbligo da qui alla fine della stagione.

PARLA SCARONI - A confermarlo, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, è stato ieri anche il presidente Paolo Scaroni durante la festa di Natale del settore giovanile milanista: "Il Milan è un po’ così così, ma c’è una novità importante. E cioè che siamo quarti. Voi sapete che cosa significa essere quarti? Ecco, questa è la cosa più importante, perché noi abbiamo bisogno che il Milan torni in Champions. Siamo quarti, se siamo capaci di rimanere lì a me basta, e penso basti anche a voi". Il numero uno milanista è stato molto chiaro e ha ribadito un concetto che è noto fin da quando Elliott è diventato il nuovo proprietario del Milan.

AUMENTARE I RICAVI - Per aumentare i ricavi del club di via Aldo Rossi, andare in Champions League è fondamentale: la società rossonera ha infatti bisogno di ritornare nella massima competizione europea soprattutto dopo la sentenza UEFA che è destinata in futuro a complicare la vita del Diavolo. Per questo motivo, Scaroni ha voluto mettere in chiaro qual è l'obiettivo principale del Milan in questa stagione. Gattuso e la squadra sono avvisati.