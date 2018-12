Gazzetta - Milan, sfuma anche Quagliarella: Pato è l'ultima idea per l'attacco rossonero

Dopo Ibrahimovic, che ha deciso di restare negli stati Uniti e proseguire la sua avventura con la maglia dei Los Angeles Galaxy, sfuma anche il possibile arrivo al Milan a gennaio di Fabio Quagliarella, il quale a breve rinnoverà con la Sampdoria. In via Aldo Rossi, sono così costretti a cambiare obiettivo e l'ultima idea per l'attacco porta ad un altro ex rossonero, cioè Alexandre Pato.

OTTIMI RAPPORTI - A riportarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport, che spiega che il feeling tra il club rossonero e il centravanti brasiliano non si è mai spento: in particolare, il Papero è in ottimi rapporti con il connazionale Leonardo che è sempre alla ricerca di un attaccante da regalare a Gattuso a gennaio. Anche la collocazione tattica non sarebbe un problema visto che Pato può tranquillamente giocare al fianco di Higuain o Cutrone. L'ex rossonero ha inoltre risolto i problemi fisici che lo avevano bloccato durante la sua prima esperienza al Milan.

CONTRATTO - L'unico ostacolo sembra essere il contratto che lega l'attaccante verdeoro ai cinesi del Tianjin: come riferisce infatti sempre la Rosea, il Papero ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e un ricco ingaggio da 9 milioni fino a dicembre 2019. Ovviamente, il giocatore dovrà ridursi l'ingaggio e andrà convinto il club cinese a lasciarlo partire in prestito fino a giugno, facendo leva sulla volontà del brasiliano di tornare a vestire la maglia rossonera. Dopo due rifiuti, il Milan spera di avere più fortuna con Pato e di chiudere in fretta questa operazione.