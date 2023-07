Gazzetta - Milan, si lavoro al doppio colpo a destra: pronto l'assalto a Chukwueze e Pulisic

MilanNews.it

Tra le priorità del mercato estivo del Milan c'è sicuramente anche quella di rinforzare la fascia destra d'attacco. E i rossoneri sono al lavoro addirittura per un doppio colpo visto che stanno provando a portare a Milanello sia Samuel Chukwueze che Christian Pulisic che non sono uno l'alternativa dell'altro, anzi i dirigenti di via Aldo Rossi vorrebbero regalare entrambi a Stefano Pioli.

INIZIA LA TRATTATIVA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi il Milan inizierà la trattativa con il Villarreal per l'attaccante esterno nigeriano, il quale ha invece già detto di sì alla proposta del Diavolo (tre milioni di euro a stagione più bonus). Ora serve trovare l'intesa con il club spagnolo: la richiesta è di 25-30 milioni, mentre i rossoneri puntano ad abbassare questa cifra e non vorrebbero superare di troppo i 20 milioni, anche perchè stiamo parlando di un giocatore che ha il contratto in scadenza tra un anno.

PRIMA OFFERTA - Proseguono poi senza sosta i contatti con il Chelsea per Christian Pulisic, il quale, nel 4-2-3-1 di Pioli, oltre che a destra, potrebbe essere impiegato anche da trequartista centrale (per questo i due non sono più alternativi). Il Milan ha già presentato una prima offerta ufficiale agli inglesi da 14 milioni di euro, ma per il momento i Blues chiedono di più. La trattativa va dunque avanti, con la speranza in via Aldo Rossi di arrivare presto ad un accordo sia per l'americano che per Chukwueze.