Gazzetta - Milan, sondaggio per Tanganga del Tottenham: no degli Spurs al prestito

Nonostante sia Pioli che i dirigenti abbiano spesso ripetuto che il difensore centrale era la priorità del Milan in questa finestra di mercato invernale, per ora il club di via Aldo Rossi non ha chiuso nessun colpo. Anzi, più passano i giorni e più si avvicina la chiusura della campagna acquisti di gennaio. I rossoneri non si fanno prendere dall'ansia, anche perchè hanno ribadito più volte che non hanno intenzione di prendere qualcuno tanto per prenderlo, ma dovrà essere un giocatore in grado di aumentare la qualità della rosa milanista.

NUOVO NOME - I nomi che sono circolati in queste settimane sono diversi: l'ultimo in ordine di tempo è quello di Japhet Tanganga, 22enne difensore centrale del Tottenham. Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan ha fatto un sondaggio con gli Spurs per il prestito del giocatore inglese che non sta trovando molto spazio nella squadra di Antonio Conte. La prima risposta è stata negativa, ma non è escluso che nei prossimi giorni il club rossonero non torni alla carica e faccia un altro tentativo.

PROFILO - Tanganga è un prodotto del settore giovanile del Tottenham, dove ha esordito in prima squadra ad inizio 2020 contro il Liverpool quando in panchina c'era José Mourinho. Dotato di un fisico potente e molto bravo nel gioco aereo, all'occorrenza può fare anche il terzino destro, anche se il meglio lo dà certamente da centrale di difesa. Con la maglia del Spurs ha giocato finora 41 partite, 17 delle quali in questa stagione. Per età e qualità è un profilo che potrebbe fare comodo al Diavolo, anche se non sarà facile convincere gli Spurs a lasciarlo andare via.