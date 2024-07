Gazzetta - Milan, spunta anche Samardzic per il centrocampo: contatti avviati, è alternativo a Fofana

Chiuso l'acquisto di Alvaro Morata, che oggi svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, in via Aldo Rossi sanno bene che c'è anche da rinforzare il centrocampo. Da settimane si parla dell'interesse del Diavolo per Youssouf Fofana, mediano fisico del Monaco con cui i rossoneri hanno già un accordo di massima, mentre manca ancora quello con il club monegasco. Per questo motivo, i dirigenti milanisti stanno valutando altri centrocampisti, anche con caratteristiche diverse, come per esempio Lazar Samardzic, giocatore classe 2002 dell'Udinese.

ALTERNATIVO A FOFANA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che si tratta di un profilo alternativo a Fofana: se il francese è un mediano tutto forza e muscoli, il giovane serbo ha qualità da vendere e visione di gioco, tanto da poter essere sfruttato anche da trequartista. Il Milan ha già avviato i primi contatti con Samardzic, presentandogli anche un'offerta, e ha già pronta una proposta per l'Udinese, inferiore ai 20 milioni di euro complessivi che dovrebbe investire per Fofana.

GIORNI DI RIFLESSIONE - In via Aldo Rossi e a Milanello, dove Paulo Fonseca è in continuo contatto con i suoi dirigenti, sono giorni di riflessione perchè anche il centrocampista è un colpo da non sbagliare. Si punterà su muscoli e forza fisica o su qualità e visione di gioco? In una direzione o nell’altra, che abbia origine da Fofana o da Samardzic, il nuovo Milan avrà una sorgente di gioco alternativa.