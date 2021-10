Gazzetta - Milan, staffetta tra bomber: Ibra contro Roma e Inter, Giroud titolare in Champions

Il Milan di Stefano Pioli è atteso da tre match molto importanti per motivi diversi nei prossimi 10 giorni: domenica sera sarà impegnato contro la Roma per mantenere la vetta della classifica, poi ci sarà il Porto per tenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di Champions League e infine il derby contro l'Inter che è sempre una partita piena di significati. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico rossonero dovrà necessariamente fare un po' di turnover per avere sempre una squadra brillante e competitiva.

LO SCHEMA DI PIOLI - Per quanto riguarda l'attacco, ci sarà la solita staffetta tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: lo schema che ha in mente Pioli potrebbe essere quello che prevede la titolarità dello svedese in campionato contro la Roma e l'Inter, mentre mercoledì sera a San Siro contro il Porto dovrebbe toccare al francese guidare dal primo minuto il reparto offensivo rossonero. Ovviamente, in caso di necessità durante le partite, il tecnico milanista potrà mettere in campo entrambi.

DOPPIO TRAGUARDO - Domenica sera contro la Roma, Ibra punta a raggiungere anche un doppio traguardo personale: il prossimo sarà infatti il 150° gol in Serie A e in assoluto il 400° nei campionati nazionali in cui ha militato durante la sua carriera. Rispetto alla scorsa stagione, lo svedese non è più "solo", ma ha al suo fianco un giocatore esperto e di qualità come Giroud con cui dividersi i compiti. E il più felice di questa cosa è certamente Stefano Pioli.