Gazzetta - Milan su Juan Miranda, possibile affondo già a gennaio: 3 milioni al Betis

vedi letture

Il nome di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Betis Siviglia, è nella lista del Milan già dalla scorsa estate: i rossoneri erano alla ricerca di un vice-Theo Hernandez e avevano individuato proprio lo spagnolo come possibile rinforzo. Il club di via Aldo Rossi lo ha trattato e ha provato anche ad inserirlo nella trattativa che avrebbe potuto portare Alexis Saelemaekers in Andalusia, ma alla fine non se n'è fatto nulla.

IN SCADENZA - Ma come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore continua a piacere molto anche perchè in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e quindi al termine di questa stagione potrà liberarsi a costo zero. Il Betis non ha ancora abbandonato l'idea di farlo rinnovare, come ha spiegato anche il ds del club, Ramon Planes: "Con Juan parliamo da tempo di prolungare. Ci sono due desideri, che devono essere rispettati, ma il desiderio del club è che Miranda possa rinnovare".

AFFONDO A GENNAIO? - La volontà di Miranda, al contrario, è quella di non rinnovare e il Milan potrebbe approfittare di questa situazione per provare un affondo già a gennaio senza aspettare il prossimo mercato estivo: un'offerta da tre milioni di euro potrebbe infatti convincere il Betis che altrimenti rischia di perderlo a zero solo pochi mesi dopo. I rossoneri restano in attesa di sviluppi e si preparano ad anticipare la concorrenza già a gennaio.