Gazzetta - Milan su Vasco Walz, giovane talento del Borussia Dortmund

In via Aldo Rossi, sui tavoli dei dirigenti rossoneri, ci sono tanti dossier di giovani talenti che potrebbero diventare in futuro obiettivi di mercato del Milan. In particolare, gli scout milanisti sono molto attenti soprattutto ad alcuni giocatori che militano nei campionati esteri: tra questi, c'è per esempio Vasco Walz, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund che è in scadenza di contratto.

PARAMETRO ZERO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che si tratta di un centrocampista centrale di qualità che ha attirato le attenzioni in diversi club europei, pronti ad approfittare del fatto che in estate potrà muoversi a parametro zero. Il capitano della squadra Under 17 del Borussia Dortmund, che ha origini italiane, è molto stimato anche a Casa Milan, dove lo seguono ormai da diverso tempo.

GIOVANE TALENTO - Walz è il prototipo di giocatore che piace ad Elliott perchè è giovane (è nato il 15 ottobre 2004), è un giocatore di qualità che non è ancora esploso e per questo ha ancora grandi margini di crescita. Non sarà di certo facile battere la concorrenza di altri importanti club europei, ma quando c'è un talento da prendere il Milan è sempre in prima fila.