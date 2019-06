Gazzetta - Milan su Veretout, ma la Fiorentina chiede troppo. E a Montella piace Cutrone

Il Milan ha bisogno di un vero e proprio restyling a centrocampo. Gli addii di Bakayoko, José Mauri, Bertolacci e Montolivo hanno ridotto all’osso il reparto di mezzo, che adesso va rimpolpato e rinforzato con acquisti mirati e di qualità. Un nome sul taccuino rossonero è quello di Veretout, centrocampista di proprietà della Fiorentina da tempo ormai nel mirino dei rossoneri.

COSTO ECCESSIVO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, la base per intavolare un discorso c’è: la società viola, infatti, è intenzionata a cedere il giocatore, il quale, dal canto suo, spera di cambiare squadra al più presto. I problemi semmai potrebbero arrivare dalla valutazione del cartellino, che si assesta sui 25 milioni di euro. Troppi, per come la vede il Milan. Veretout resta comunque uno dei principali obiettivi dei rossoneri per la mediana.

PLUSVALENZA - L’asse Milano-Firenze, dunque, è piuttosto caldo. Attenzione anche a Cutrone, che piace molto a Montella. Il giovane attaccante potrebbe finire negli argomenti di discussione tra l’Aeroplanino e Commisso. Il Milan potrebbe valutare l’evoluzione della faccenda: Patrick è uno di coloro che garantisce una plusvalenza completa, sebbene la sua valutazione sia decisamente inferiore rispetto a quelle di Donnarumma e Romagnoli.