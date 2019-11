Gazzetta - Milan, Suso fa autocritica ma guarda avanti: domani tornerà titolare contro la Lazio

A decidere la gara di giovedì contro la Spal a San Siro, ci ha pensato il giocatore rossonero più discusso e criticato delle ultime settimane, vale a dire Suso: partito inizialmente dalla panchina dopo 17 partite di fila da titolare in Serie A, lo spagnolo è entrato in campo nella ripresa e ci ha messo solo sei minuti per segnare il gol vittoria. Nonostante la rete, la sua prima stagionale, l'ex Liverpool sa bene di aver reso ben al di sotto delle aspettative e quindi ieri, attraverso i social, ha fatto il mea culpa per il rendimento negativo suo e di tutto il Milan.

FISCHI E APPLAUSI - "Un gol non cambia la storia. Non cancella un momento negativo. Nè i fischi, meritati. O le critiche, giuste. Un gol ci fa respirare, e ci fa capire che la strada è quella giusta, ma è lunga": le parole di Suso su Instagram riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Anche giovedì, alla lettura delle formazioni, il numero 8 milanista è stato il rossonero più fischiato dai tifosi presenti a San Siro, ma a tutti questi fischi ha risposto sul campo, trasformandoli poi in applausi.

GOL E FIDUCIA - E' chiaro che un gol non può bastare per cancellare parecchie prestazioni deludenti, ma può essere comunque un'iniezione di fiducia importante per il proseguo della stagione. Il primo a sapere di aver resto ben al di sotto delle aspettative è lo stesso Suso, il quale domani tornerà titolare contro la Lazio e dovrà dimostrare che la rete alla Spal è stata la svolta della sua stagione e magari anche di quella del Milan.