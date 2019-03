Gazzetta - Milan, terzo posto raggiunto ma per mantenerlo serve ritrovare in fretta la qualità di Suso e Calhanoglu

Sorpasso compiuto sull'Inter e terzo posto raggiunto, ma ora arriva il difficile: blindare la posizione non sarà infatti facile per il Milan, soprattutto se i rossoneri non dovessero ritrovare il bel gioco di qualche tempo fa. Ci ha pensato lo stesso Rino Gattuso, dopo la sofferta vittoria contro il Sassuolo, ad avvertire i suoi ragazzi: "Continuando a giocare così non riusciremo a vincere tante partite, non vorrei che l’attenzione sulla fase difensiva ci abbia portato a tralasciare qualcosa in avanti".

LA QUALITA' DEGLI ESTERNI - Le difficoltà tecniche del Milan sono dovute soprattutto al momento di appannamento di Calhanoglu e soprattutto di Suso: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che entrambi non stanno attraversando un grande momento ed devono cambiare marcia il prima possibile perchè i rossoneri hanno un disperato bisogno della loro qualità per mantenere la posizione in classifica.

DIFFICOLTA' - Il gol a Bergamo contro l'Atalanta sembrava poter dare una scossa ad Hakan, ma le sue prestazioni sono rimaste altalenanti (bene contro l'Empoli, male contro il Sassuolo). Da tempo non si vede poi il vero Suso, il cui rendimento è certamente condizionato dal problema al pube che lo sta tormentando ormai da diversi mesi. Il gol gli manca da metà gennaio, mentre l’assist addirittura da novembre. Il Milan deve ritrovare in fretta la loro qualità in avanti, anche perchè, se rifornito come si deve dalle ali, Piatek potrà seminare ancora molti altri gol lungo la strada che porta alla Champions.