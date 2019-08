Gazzetta - Milan, trattativa con la Fiorentina per Suso: servono almeno 30 milioni per convincere i rossoneri

Dopo Roma e Lione, anche la Fiorentina si iscrive alla corsa per Suso: lo riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che da almeno una settimana Joe Barone e Daniele Pradè sono in trattativa con il Milan per l’acquisto dello spagnolo. Ad aprire la strada, è stato Alessandro Lucci, agente del numero 8 milanista, che nelle ultime settimane è stato spesso a Casa Milan per incontrare Maldini, Boban e Massara.

SUL MERCATO - Nonostante Giampaolo continui a spendere belle parole per Suso e a metterlo al centro del progetto del suo Milan, l'ex Liverpool era e resta sul mercato: nelle scorse settimane Roma e Lione hanno fatto dei sondaggi per lui, ma nè i giallorossi, nè i francesi hanno spinto sull'acceleratore e così è entrata in scena la Fiorentina di Montella, il quale è stato il primo allenatore a credere nello spagnolo quando era sulla panchina rossonera. Ora lo rivorrebbe anche in viola, anche se per convincere il Milan a cederlo serviranno almeno 30 milioni di euro.

IL PREZZO DI SUSO - Secondo quanto riferisce la Rosea, l'ex Liverpool ha una clausola rescissoria di 40 milioni, ma in via Aldo Rossi sono disposti a trattare sul prezzo del cartellino di Jesus e potrebbero accontentarsi di 30-32 milioni più bonus. La Fiorentina, per ora, offre una cifra più bassa, ma nei prossimi giorni potrebbe anche alzare la sua proposta e arrivare più o meno a 30 milioni.