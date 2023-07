Gazzetta - Morata ha voglia di Milan: no a Mourinho e stipendio abbassato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ieri in radio ha dichiarato che non è sicuro che Alvaro Morata possa trasferirsi in Italia. L'ex attaccante della Juventus è uno degli obiettivi per l'attacco del Milan che ha bisogno di garantire a Olivier Giroud un'alternativa valida e costante. La Gazzetta dello Sport questa mattina conferma le frasi del numero uno colchonero ma aggiunge anche che Morata spinge per venire al Milan.

Rinuncia

Secondo quanto riporta la rosea, la punta spagnola avrebbe già mandato degli importanti segnali di apertura ai dirigenti rossoneri in via Aldo Rossi e sarebbe pronto a rifare le valigie per l'Italia, destinazione gradita anche alla moglie (di origine veneta) e a tutta la sua famiglia. L'agente Juanma Lopez avrebbe già preso contatti con i vertici rossoneri e avrebbe comunicato che Morata sarebbe pronto a ridursi lo stipendio: dai 6.5 milioni freschi di rinnovo che prende in Spagna ai 5 che potrebbe offrirgli il Milan con un accordo di almeno quattro anni. In tutto questo, lato rossonero, si studia anche la possibilità che un'operazione di questo tipo possa essere ammorbidita anche dal Decreto Crescita, di cui Morata potrebbe usufruire.

Clausola e il no a Mou

In tutto questo la vera partita il club rossonero dovrà giocarla direttamente con l'Atletico e sul campo della clausola rescissoria. Nel rinnovo recentemente firmato da Alvaro con il club madrileno è prevista una cifra risolutoria di circa 20 milioni di euro: i rossoneri sperano di poter trattare un prezzo al ribasso che possa attestarsi intorno ai 12 milioni ma in questo senso dalla Spagna non saranno teneri. Il momento per Furlani e Moncada di scendere in campo è arrivato, anche a fronte delle richieste elevate che ha il giocatore. Una è arrivata direttamente dalla Roma di Mourinho e dell'amico fraterno Dybala: l'attaccante spagnolo però ha ringraziato e declinato, vuole giocare la Champions. Insistenti sono anche le sirene arabe con l'Al Ettifaq pronto a offrire 30 milioni a stagione.