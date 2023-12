Gazzetta - Noah, Luka e Samu: i gol dalla panchina che servono al Milan

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta un dato molto significativo, circa l'impatto dei subentranti del Milan in campioanto. Nelle prime quindici di Serie A, infatti, i rossoneri hanno gioito per un gol arrivato da un giocatore entrato dalla panchina solamente tre volte: Okafor con la Lazio, Pulisic contro il Genoa, Jovic con l'Atalanta. L'azione del gol vittoria a Newcastle, però, fa ben sperare che il trend si sia finalmente invertito.

La NLS

A soli 68 secondi dal loro ingresso in campo, mercoledì in Inghilterra, Okafor e Chukwueze hanno lasciato immediatamente il segno. Con loro anche Luka Jovic, entrato qualche minuto prima. Lo svizzero ha preso palla poco fuori dall'area di rigore, ha tagliato in due il Newcastle con la sua velocità, ha scambiato con il serbo prima di servire il nigeriano che ha messo la ciliegina sulla torta con un gran sinistro a giro. Un'azione che i tifosi del Milan hanno sognato tanto in questi primi mesi di stagione e che ora sperano di rivedere sempre più spesso nel corso della stagione. Le alternative, anche per colpa degli infortuni, sono state uno dei problemi del Diavolo di questo girone di andata. Jovic ora sembra in fiducia, con il freddo di dicembre che sembra averlo risvegliato; Chukwueze ha segnato due gol consecutivi in Europa e adesso lo si aspetta anche in campionato; Okafor che era quello che aveva cominciato meglio, è stato fermato da un muscolo infingardo ma è già tornato con il botto.

Nuova chance

Domani il Milan cerca di dare seguito alla vittoria in Champions anche in campionato, dove l'andamento è più che mai altalenante. Alle 12.30, a San Siro, arriva il Monza che occupa la nona posizione in classifica e non è un avversario semplice per nessuno. Si aspettano nuove risposte dai tre nuovi acquisti, con alcuni di loro che potrebbero anche partire dal primo minuto. In particolare Chukwueze che potrebbe avere una chance di essere incisivo in campionato, sfruttando la stanchezza di Pulisic che ha giocato tantissimo nelle ultime settimane (anche se sempre bene) e potrebbe avere bisogno di tirare un po' il fiato. Non è escluso che anche Jovic possa insidiare il ruolo di Giroud, mentre Okafor rimarrà diligentemente dietro a Leao ma pronto a entrare per spaccare in due la partita come ha fatto mercoledì in Inghilterra.