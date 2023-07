Gazzetta - Non solo Musah: il Milan valuta se prendere anche un altro centrocampista con caratteristiche da play

vedi letture

La rivoluzione rossonera è partita dal centrocampo dove sono già arrivati due nuovi giocatori, cioè Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, ma a Milanello potrebbero sbarcarne anche altri due nelle prossime settimane: il primo è noto a tutti, vale a dire Yunus Musah, ma in via Aldo Rossi stanno riflettendo se prendere pure un altro centrocampista con caratteristiche da play.

SI TRATTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che prosegue la trattativa con il Valencia per il giocatore americano che ha anche il passaporto italiano. Musah, che ha già un accordo con il Milan, spinge per trasferirsi in rossonero e nelle prossime ore è in programma un incontro tra il suo agente e il club spagnolo per provare a sbloccare l'affare. I rossoneri hanno già presentato più di un'offerta, l'ultima da 18 milioni di euro, ma il Valencia continua a chiuderne 25 e per ora da quella cifra non si muove.

NUOVO REGISTA? - Ma l'americano potrebbe non essere l'unico nuovo rinforzo che potrebbe arrivare a Milanello in questo ultimo mese di mercato estivo: i dirigenti milanisti, infatti, stanno valutando la possibilità di prendere anche un altro play visto che al momento l'unico regista designato è Rade Krunic. La prima alternativa al bosniaco è Reijnders, ma l'olandese dà il meglio di sè da mezzala. A fare spazio a questo nuovo play nella rosa rossonera potrebbe essere Yacine Adli, su cui, oltre al Lille, ci sono anche Siviglia e Eintracht Francoforte.