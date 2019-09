Gazzetta - Nuovo stadio, ecco i prossimi passi: entro 15 giorni la decisione del Comune sul pubblico interesse. Debutto nel 2024

Ora che i due progetti ancora in corsa sono stati svelati e presentati, Milan e Inter attendono la decisione del Comune di Milano sul pubblico interesse dell’intero masterplan di San Siro: una risposta da Palazzo Marino dovrebbe arrivare entro due settimane. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che la dichiarazione di pubblico interesse non equivale all’approvazione definitiva del progetto, ma è il punto di partenza che mette in moto il processo che porterà alla costruzione dello stadio.

PROSSIMI PASSI - Dopo il sì del Comune, i due club potranno presentare il progetto completo con eventuali modifiche e integrazioni richieste dall'amministrazione milanese e poi, a quel punto, dovranno passare altri 120/180 giorni per l’approvazione definitiva. Dopodiché, entro altri 90 giorni ci sarà la gara pubblica per l’assegnazione del progetto, per la quale Milan e Inter, in qualità di proponenti, avranno un diritto di prelazione.

TEMPI CHIARI - I tempi sono quindi molto chiari, compreso quelli che riguardano l'inaugurazione del nuovo impianto: l'obiettivo delle sue società è infatti quello di riuscire a costruire lo stadio entro la fine del 2023, giocare la prima partita nel 2024 e ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Milan e Inter guardano dunque già al futuro, ma tra qualche giorno c'è già la prima data da segnare sul calendario di rossoneri e nerazzurri, cioè la decisione del Comune sul pubblico interesse dell’intero masterplan.